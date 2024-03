Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.03.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Jugendlicher ausgeraubt

Am Öhringer Bahnhof wurde am Mittwochnachmittag ein 16-Jähriger ausgeraubt. Der Jugendliche traf gegen 15.30 Uhr auf den 15 Jahre alten Tatverdächtigen. Der Jüngere dirigierte den Älteren auf einen Parkplatz, wo er ihn schlug und seine Habseligkeiten und Bargeld stahl. Die hinzugerufene Polizei konnte den 15-Jährigen nach kurzer Fahndung ausfindig machen und diesen mit zum Polizeirevier nehmen. Der Jugendliche gab schließlich das Versteck des Diebesgutes preis. Er wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

B19/ Künzelsau: Unfall nach Wendemanöver

Vermutlich aufgrund der Ungeduld eines 66-Jährigen kam es am Mittwochnachmittag auf der B19 bei Künzelsau zu einem Verkehrsunfall. Der Mann stand mit seinem Audi gegen 16.30 Uhr im Stau vor einer Baustelle zwischen Gaisbach und Künzelsau. Als er wohl nicht mehr länger warten wollte, wendete er sein Fahrzeug, um zurück in Richtung Gaisbach zu fahren. Dabei übersah er vermutlich den aus Richtung Künzelsau herannahenden Toyota eines 53-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der Toyota-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell