Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.03.2024 mit Berichten aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall in Heilbronn wurde am Mittwochmorgen eine Fußgängerin leicht verletzt. Gegen 6.50 Uhr bog ein 54-Jähriger mit seinem Fiat von der Gartenstraße in die Weinsberger Straße ein. Hierbei übersah er vermutlich eine 23-Jährige, welche zu diesem Zeitpunkt gerade zu Fuß die Weinsberger Straße auf dem Fußgängerüberweg überquerte. Die junge Frau wurde von dem Fahrzeug erfasst und stürzte zu Boden. Hierbei zog sie sich leicht Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand durch den Zusammenstoß geringer Sachschaden.

Zaberfeld-Leonbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem sich eine unbekannte Person am Mittwochmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Leonbronn verschaffte. Zwischen 6.15 Uhr und 7.15 Uhr gelangte der Täter oder die Täterin auf bisher unbekannte Weise ins Innere des Gebäudes in der Mannwaldstraße. Im Anschluss wurden mehrere Zimmer durchsucht und ein Smartphone entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Schwaigern-Stetten: Versuchter Einbruch - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Gaststätte in Stetten einzubrechen. Zwischen Dienstagabend, 23.30 Uhr, und Mittwochvormittag, 11 Uhr, machten sich der oder die Täter an einem Fenster des Gebäudes in der Austraße zu schaffen. Hierbei beschädigten sie die Scheibe, gelangten aber nicht ins Innere. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Neudenau: Laptop und Bargeld aus PKW gestohlen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verschaffte sich am Mittwochmorgen auf unbekannte Weise Zutritt zum Innenraum eines Pkws in Neudenau. Zwischen 3 Uhr und 6.15 Uhr öffnete der Täter oder die Täterin den in der Hölderlinstraße abgestellten Audi einer 32-Jährigen, durchsuchte das Fahrzeug und entwendete ein Laptop und Bargeld. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298 92000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell