POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.03.2024 mit Berichten aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn: Dieb auf frischer Tat ertappt

Am Dienstagnachmittag wurde ein 30-jähriger Dieb in Heilbronn auf frischer Tat ertappt. Der Mann steckte gegen 14.15 Uhr mehrere hochpreisige Parfüm-Flakons in einem Kaufhaus in der Fleiner Straße in seine Jacke und wollte das Gebäude über eine Nebentür verlassen. Ein Kaufhausdetektiv bemerkte dies und versuchte ihn daran zu hindern. Daraufhin stieg der 30-Jährige auf seinen mitgeführten E-Scooter und fuhr auf den Detektiv zu. Diesem gelang es den Flüchtenden von seinem Gefährt zu stoßen und ihn festzuhalten. Da sich der Dieb allerdings wehrte, eilte ein zweiter Angestellter des Kaufhauses zur Hilfe. Gemeinsam gelang es den Männern den 30-Jährigen zu fixieren und der informierten Polizei zu übergeben. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Der Dieb wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Heilbronn: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Heilbronn wurde ein Kind leicht verletzt. Gegen 7.30 Uhr war ein 63-Jähriger mit seinem Audi auf der Lessingstraße unterwegs und bog nach links in die Wartbergstraße ein. Hierbei übersah er vermutlich einen 13-jährigen Fahrradfahrer, welcher ihm auf dem Radweg entgegenkam. In der Straßenmitte stieß der Junge mit dem Fahrzeug zusammen und stürzte. Hierbei zog sich das Kind leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt.

