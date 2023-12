Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Internationale Verkehrskontrolle mit diversen Verstößen

Oppenheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizeibeamte in Nierstein ein Fahrzeug mit spanischem Kennzeichen. Der 31-jährige rumänische Staatsangehörige, welcher in Deutschland geboren wurde, gab hierbei an, im Besitz eines französischen Führerscheins zu sein. Solch eine internationale Verkehrskontrolle war auch für die erfahrenen Beamten nicht alltäglich.

Doch es sollte noch außergewöhnlicher werden. Denn im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte schließlich festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war, nicht berechtigt ist, in Deutschland ein Fahrzeug zu führen und das Fahrzeug zudem keinen Versicherungsschutz hatte.

Den Fahrer erwarten nun Strafverfahren aufgrund der festgestellten Verstöße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell