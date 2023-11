Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Polizeieinsatz in Dolgesheim

Oppenheim (ots)

Am 26.11.2023 wurde in der Kisselstraße in Dolgesheim ein Mann mit einer Schusswaffe gemeldet. Daraufhin begaben sich Polizeikräfte mehrerer Dienststellen an die Einsatzörtlichkeit. Dort konnte die Person jedoch nicht angetroffen werden. Auch eine Fahndung im Umfeld verlief ohne weitere Feststellungen. Nach ersten Ermittlungen könnte eine Beziehungsstreitigkeit ursächlich für den Sachverhalt sein. Zu keiner Zeit kam es zu einer Gefährdung unbeteiligter Personen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell