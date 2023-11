Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Vollsperrung aufgrund unterspülter Straße

Oppenheim (ots)

In Oppenheim kam es am Abend des 24.11.2023 zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Durch eine Anwohnerin wurde der Polizei Oppenheim mitgeteilt, dass ein Stein des Kopfsteinpflasters vor der Hausnummer 35 in der Friedrich-Ebert-Straße in den darunterliegenden Hohlraum gefallen sei. Da durch die Polizisten vor Ort bereits eine deutliche Senke im Straßenbelag festgestellt werden konnte, wurde die freiwillige Feuerwehr Rhein-Selz ebenfalls hinzugerufen. Unter dem Kopfsteinpflaster wurde ein ca. 40cm tiefer Hohlraum gemessen und auf leichten Druck gaben weitere Pflastersteine nach. Gemeinsam mit einem Geologen und einem Ansprechpartner für Abwasser der Stadtverwaltung Oppenheim wurde daher beschlossen die Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe der Hausnummer 33 für den Fahrzeugverkehr voll zu sperren. In der Stichstraße geparkte Pkw konnten entfernt und die Anwohner benachrichtigt werden. Weitere Maßnahmen erfolgen durch die Stadtverwaltung am Folgetag. Für die Anwohner der angrenzenden Häuser besteht keine Gefahr.

