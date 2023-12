Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Personenschaden B 9 Nierstein

Oppenheim (ots)

Am Mittwoch, den 13.12.2023 gegen 18:04 Uhr wird der Polizei ein Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW gemeldet. Eine Person sei bei dem Unfall verletzt worden. Unfallverursacher (PKW Fahrer, männlich, 18 Jahre alt)befährt die B9 von Nierstein, in Fahrtrichtung Oppenheim. Der Unfallgegner (PKW Fahrer, männlich, 34 Jahre) befährt die B9 in entgegengesetzter Richtung. Vor dem Bahnübergang Nierstein gerät der Unfallverursacher aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidiert frontal mit dem ihm entgegenkommenden PKW. Beide Insassen können sich eigenständig aus ihren PKW befreien. Aufgrund diverser auslaufender Betriebsstoffen in Form von Motoröl und Kühlflüssigkeit wird die B9 in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Der Unfallverursacher wird mit dem Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Der Unfallgegner wird leicht verletzt.

Die B9 ist in beiden Fahrtrichtungen bis 19:11 vollgesperrt, anschließend wurde die Fahrspur in FR Oppenheim für den Verkehr wieder geöffnet.

