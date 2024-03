Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.03.2024

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Mutmaßlicher Einbrecher in Haft

Ein 28-Jähriger wurde am vergangenen Samstag nach einem Einbruch in ein Bad Mergentheimer Juweliergeschäft im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen verhaftet. In den frühen Morgenstunden wurde ein Gullydeckel in die Schaufensterscheibe des Geschäfts am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz geworfen und anschließend Schmuck aus den Innenräumen entwendet. Ein Zeuge, der die Tat beobachtete, konnte erste Hinweise auf den Tatverdächtigen geben. Eine Streife des Bad Mergentheimer Polizeireviers traf den mutmaßlichen Einbrecher im Rahmen der Sofortfahndung an und nahm diesen vorläufig fest. Nach Übernahme der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei wurde der mutmaßliche Täter am Samstagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 28-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

