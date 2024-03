Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.03.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Abend des 24. Februar in Eppingen und flüchtete anschließend. Der 43-jährige Besitzer eines VW T-Cross hatte diesen gegen 19.30 Uhr am Straßenrand in der Waldstraße abgestellt. Als er um Mitternacht zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Fahrerseite fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Montagabend in Heilbronn. Gegen 22.45 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem BMW auf der Südstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Urbanstraße übersah er vermutlich das Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte der BMW mit dem VW Up eines 26-Jährigen, welcher aus der Urbanstraße kommend in Richtung Allee fuhr. Nach dem Zusammenstoß drehte sich der VW um 100 Grad. Da der BMW-Fahrer noch versuchte dem Volkswagen auszuweichen, prallte sein Fahrzeug nach der Kollision gegen einen Lichtmast in der Straßenmitte. Beide Fahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, mussten aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Hardthausen am Kocher/Neuenstadt am Kocher: Hochwertige Motorräder gestohlen - Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht Zeugen, nachdem in der Nacht von Sonntag auf Montag in Gochsen und Kochertürn drei hochwertige Motorräder entwendet wurden. Zwischen 23.30 Uhr und 7.30 Uhr stahlen die Täter eine BMW, R 1250 GS und eine Husqvarna, TE 701, welche vor dem Haus des Besitzers in der Goethestraße in Gochsen abgestellt waren. Zwischen Sonntagmittag, 15.30 Uhr, und dem nächsten Morgen, 6.30 Uhr, schlugen Unbekannte auch in Kochertürn zu und entwendeten eine BMW, S1000. Das Motorrad war im Tatzeitraum unter einem Carport in der Von-Thierbach-Straße abgestellt. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in Gochsen oder Kochertürn gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Motorräder machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Untergruppenbach: Unfall mit einem Verletzten

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen in Untergruppenbach. Gegen 6.10 Uhr überquerte ein 26-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Landesstraße 1111, um vom Gelände einer Tankstelle auf das gegenüberliegende Gelände einer anderen Tankstelle zu fahren. Hierbei übersah er vermutlich den bereits auf der L1111, von der Autobahn kommend in Richtung Heilbronn fahrenden und vorfahrtsberechtigten Hyundai eines 34-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Hyundai-Fahrer mit seinem Auto nach rechts auf das Tankstellengelände aus und kollidierte dort frontal mit einer Werbetafel. Eine leichte Berührung der beiden Fahrzeuge konnte trotz des Ausweichmanövers nicht verhindert werden, weshalb auch am Lkw ein Schaden entstand. Der 34-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell