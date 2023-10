POL-MG: Nach Drogenhandel: Mehrere Festnahmen am Tellmannplatz

Mönchengladbach (ots) - Ein 76-jähriger Mann, der bei einem Verkehrsunfall am 24. September an der Preyerstraße in Pongs schwere Verletzungen erlitten hatte, ist am Dienstag, 3. Oktober, an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Bei dem Verkehrsunfall hatte der 76-Jährige nachmittags als Fahrradfahrer die Preyerstraße nahe der Einmündung Am Ohler Friedhof überqueren wollen. Er war von einem asphaltierten ...

