POL-MG: 76-Jähriger an Unfallfolgen verstorben

Ein 76-jähriger Mann, der bei einem Verkehrsunfall am 24. September an der Preyerstraße in Pongs schwere Verletzungen erlitten hatte, ist am Dienstag, 3. Oktober, an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

Bei dem Verkehrsunfall hatte der 76-Jährige nachmittags als Fahrradfahrer die Preyerstraße nahe der Einmündung Am Ohler Friedhof überqueren wollen. Er war von einem asphaltierten Feldweg gekommen und wollte seine Fahrt auf einem gegenüberliegenden Waldweg fortsetzen.

Dabei erfasste ihn ein aus Richtung Pongs kommender 18-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw. Durch den Aufprall erlitt der Fahrradfahrer so schwere Verletzungen, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Dieser transportierte ihn vom Unfallort zu einer Klinik. Dort erlag der 76-Jährige neun Tage später seinen durch den Unfall verursachten Verletzungen.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Zustandekommen des Unfalls dauern noch an. (jn)

