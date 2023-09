Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall im Einsatz

Mönchengladbach-Ohler, 24.09.2023, 15:45 Uhr, Kreuzungsbereich Am Ohler Friedhof / Preyerstraße (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW. Der verletzte Radfahrer wurde sofort durch die Einsatzkräfte notfallmedizinisch versorgt. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber (RTH) angefordert. So konnte der Patient schnell und schonend in eine Spezialklinik transportiert werden.

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt, das Kleineinsatzfahrzeug, der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr und der Rettungshubschrauber Christoph Europa 1 aus Würselen.

Einsatzleiter: Brandamtmann Sebastian Teeuwen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell