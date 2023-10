POL-MG: Nach Ladendiebstahl: 47-Jähriger festgenommen und verurteilt

Mönchengladbach (ots) - Bislang Unbekannte haben an der Ecke Oststraße/ Erzbergerstraße in Hardterbroich-Pesch am Mittwoch, 4. Oktober, zwischen 9.30 und 10.30 Uhr, ein Auto gestohlen. Der 93-jährige Fahrer hatte den grauen Smart dort in einer Parkfläche abgestellt. Etwa eine Stunde später kehrte er zu seinem Auto zurück und stellte fest, dass es nicht mehr dort stand. Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, ...

