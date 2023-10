POL-MG: Autodiebstahl in Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag, 3. Oktober, einen Einbruch in einen Supermarkt an der Konstantinstraße in Giesenkirchen verübt. Die Tat ereignete sich zwischen 21 und 6 Uhr. Der oder die Täter gelangten mutmaßlich durch eine Brandschutztür in das Objekt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei haben sie vermutlich Zigaretten entwendet. Die Polizei erbittet Hinweise, die sie unter ...

