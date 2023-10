Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Eicken: 29-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hindenburgstraße/ Heinrich-Sturm-Straße/ Eickener Straße hat am Samstag, 30. September, um 8.10 Uhr ein 29-jähriger Fahrradfahrer leichte Verletzungen erlitten.

Der 29-Jährige war laut eigenen Angaben auf der Heinrich-Sturm-Straße in Richtung Eickener Straße unterwegs. An der Kreuzung setzte er seine Fahrt bei grün zeigender Ampel geradeaus fort. Nach seiner Aussage habe ihm gegenüber an der Kreuzung eine Frau in einem silbernen Kleinwagen gestanden. Diese soll zur selben Zeit nach links auf die Hindenburgstraße in Richtung Krefelder Straße eingebogen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 29-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Die Frau stieg aus und erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei. Dies bejahte der Fahrradfahrer. Um eine beim Unfall beschädigte Getränkedose zu ersetzen, soll ihm die Autofahrerin noch einen Geldschein gegeben haben. Im Anschluss setzte sie ihre Fahrt fort. Der 29-Jährige bemerkte erst danach, dass er Schmerzen hatte und dass an seinem Fahrrad eine Beschädigung entstanden war.

Die Polizei bittet die Fahrerin oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der 02161-290 zu melden. (cr/jn)

