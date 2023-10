Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Abbiegeunfall: 81-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 4. Oktober, ist es gegen 11.30 Uhr im Bereich der Einmündung Freiheitsstraße / Brucknerallee zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einer Pedelecfahrerin gekommen. Die 81-jährige Pedelecfahrerin erlitt dabei Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr die 51-jährige Autofahrerin die Freiheitsstraße in Richtung Brucknerallee. An der Einmündung angekommen, bog sie in die Brucknerallee ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Autofahrerin und der 81-Jährigen. Die Pedelecfahrerin hatte die Brucknerallee in Richtung Nordstraße befahren.

Rettungskräfte brachten die 81-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jl)

