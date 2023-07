Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Die geschädigte Fahrzeughalterin stellte ihr Fahrzeug, einen blauen Opel Adam, am späten Abend des 07.07.2023 im Bereich des Kindergartens in der Cornichonstraße ab. Als sie am nächsten Morgen an ihr Auto zurückkehrte, musste sie einen frischen Streifschaden an der Fahrerseite feststellen. Vermutlich streifte ein unbekannter PKW-Fahrer beim Vorbeifahren das Auto der Frau. Aufgrund der Spuren, dürfte es sich bei dem Flüchtigen um einen weißen PKW handeln. Wer kann in dem vorliegenden Unfall Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben? Die Polizei Landau nimmt diese unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

