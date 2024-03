Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.03.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld-Bitzfeld: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte in der Nacht auf Dienstag versuchten in ein Einfamilienhaus in Bretzfeld-Bitzfeld einzubrechen, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Täter versuchten gegen 4:30 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes in der Schreinerstraße zu öffnen, lösten dabei aber eine Alarmanlage aus und weckten dadurch die Bewohner. Die Täter traten schließlich die Flucht an, ohne ins Innere des Hauses gelangt zu sein. Zeugen die in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Schreinerstraße beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

