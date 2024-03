Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.03.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Mann bei Unfall tödlich verletzt

Am Montagvormittag wurde ein Mann bei einem Unfall in Mosbach tödlich verletzt. Der 84-Jährige befuhr gegen 10.45 Uhr die Kistnerstraße, als er im Kreuzungsbereich mit der Hauptstraße mit seinem Mercedes zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und in das Schaufenster eines Geschäfts fuhr. Im Anschluss wurde das Fahrzeug abgewiesen, überquerte die Kreuzung in Richtung "Alte Bergsteige" und stieß mit der Eingangstüre des ehemaligen Einkaufszentrums zusammen. Hier kam der Mercedes zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Fahrzeugwrack musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

B27/ Schweinberg: Betrunken Auto gefahren

Vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss ereignete sich am Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall zwischen Schweinberg und Weikerstetten. Gegen 5.30 Uhr kam eine 25-jährige Fahrzeuglenkerin in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Daraufhin touchierte sie mit ihrem Nissan die Schutzplanke, fuhr den Abhang hinunter und kam auf dem Acker zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro, verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Daher musste sie die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Fahrerin nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Osterburken: Räuberischer Diebstahl im Discountermarkt

Am Freitag kam es gegen 13:50 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einer Discounter-Filiale in der Adelsheimer Straße in Osterburken. Ein 38-jähriger Mann wurde im Laden beim Entwenden von zwei Wodka Flaschen von einer Zeugin beobachtet. Als der Mann an der Kasse aufgefordert wurde seine Taschen zu leeren, kam dieser der Aufforderung nicht nach und wollte den Laden verlassen. Eine Mitarbeiterin, sowie eine weitere Zeugin versuchten den Mann durch Festhalten am Gehen zu hindern. Daraufhin löste der Mann sich gewaltsam und verließ unter Androhung weiterer Gewaltanwendung den Laden. Aufgrund der Vernehmung einer Zeugin, welche den Mann anschließend noch einige Meter verfolgt hatte, konnte der mit über drei Promille stark alkoholisierte Mann durch Polizeibeamte angetroffen und festgenommen werden. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen.

Osterburken: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Am vergangenen Donnerstag kam es gegen 22 Uhr in der Eisstraße in Osterburken zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 40-Jährigen und zwei unbekannten Männern. Diese sollen den Mann verfolgt und anschließend mit Schlägen und Tritten verletzt haben. Wieso es zu der Auseinandersetzung kam, ist nach aktuellem Stand unklar. Die beiden Täter sind zwischen 30 und 45 Jahre alt und waren dunkel gekleidet. Einer der beiden Täter ist circa 1,70 Meter groß, der Zweite circa. 1,85 Meter große Täter war laut Angabe des Angegriffenen Linkshänder. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den beiden Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Schwarzach Unterschwarzach: Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte verschafften sich am Samstag unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Unterschwarzach. Zwischen 17 Uhr und 24 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen der Türe des Wintergartens ins Innere des Gebäudes in der Straße "Brestlich". Anschließend wurde versucht die Verbindungstür zum Wohnhaus aufzubrechen. Als dies misslang, wurde die Türe eingeschlagen, sämtliche Räume des Wohnhauses durchwühlt und Schmuck entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Kriminalkommissariat Mosbach.

Mosbach: Einbruch in Wohnhaus

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Mosbach ein. Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, gelangten der oder die Unbekannten durch das Einschlagen eines Fensters in den Wohnbereich des Gebäudes in der Waldstraße durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten hochwertigen Schmuck. Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich nach aktuellem Stand noch nicht beziffern. Die Kriminalpolizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Einbruch in Stadtmission

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zur Stadtmission Mosbach. Gegen 23:30 Uhr warf der Täter oder die Täterin mit einem Pflasterstein die Glastür zum Büro ein und gelangte so in das Gebäude in der Schillerstraße. Daraufhin wurden die gesamten Räumlichkeiten durchwühlt und ein niedriger dreistelliger Eurobetrag aus einer Kasse entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

