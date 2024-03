Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.03.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Einbruch bei Optiker - Zeugen gesucht In Wertheim brachen in der Nacht auf Sonntag Unbekannte in ein Optikergeschäft ein. Die Täter zertrümmerten um kurz nach 1 Uhr die Schaufensterscheibe des Ladens am Marktplatz und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Brillen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und dem Wert der entwendeten Brillen können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Wertheim-Bestenheid: Umzugstüten gestohlen - Wer kann Hinweise geben? Diebesgut in Höhe von über 1.000 Euro entwendete eine unbekannte Person am Freitagabend in Wertheim-Bestenheid. Im Rahmen eines Umzugs stellte eine 25-Jährige gegen 20 Uhr mehrere Tüten mit verschiedenen Werkzeugen sowie Elektronik und weiteren kleinen Utensilien auf dem Gehweg entlang des Robert-Bunsen-Wegs ab. Als sie wenige Minuten später wieder nach ihren Habseligkeiten sah, waren die Tüten verschwunden. Wer kann Hinweise auf den Dieb oder die Diebin geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Tauberbischofsheim-Distelhausen: Einbruch in Kirche Nachdem Unbekannte am Wochenende in die St.-Wolfgangs-Kapelle in Tauberbischofsheim-Distelhausen einbrachen und den Opferstock stahlen, sucht die Polizei nach Zeugen. Der oder die Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag zunächst die Metalltür der Wallfahrtskapelle in der Wolfgangstraße auf und gelangten so ins Innere. Dort brachen die Einbrecher den Opferstock auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Wie hoch der Diebstahlschaden ausfällt ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die zwischen 18 Uhr am Samstagabend und 8.30 Uhr am Sonntagmorgen verdächtige Beobachtungen rund um die Kapelle machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell