POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.03.2024 mit einem Bericht aus den Landkreisen Hohenlohe und Heilbronn

Heilbronn (ots) - Walldürn: Mit dem Auto über den Sportplatz - Polizei sucht Zeugen Nachdem ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über einen Fußballplatz in Walldürn fuhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Lenker des unbekannten Wagens driftete über den Rasen des Sportplatzes in ...

mehr