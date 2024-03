Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.03.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Elpersheim: Riskante Fahrmanöver und zu hohe Geschwindigkeit

Am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr machte ein Sprinterfahrer bei Elpersheim durch seine rücksichtslose Fahrweise auf sich aufmerksam. Der 24-Jährige war knapp 50 Kilometer pro Stunde schneller unterwegs, als es auf diesem Streckenabschnitt zwischen Röttingen und Schäftersheim erlaubt ist. Eine Streife der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim konnte den Sprinterfahrer dabei beobachten, wie er mit dieser Geschwindigkeit trotz Gegenverkehr und auch noch direkt vor einer Kurve einen Laster überholte. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos musste bis zum Stillstand abbremsen um einen Unfall zu vermeiden. Der Transporter überholte außerdem weitere Fahrzeuge in gefährlicher Art und Weise. Er wurde schließlich von der Polizei angehalten und mit seinem Fehlverhalten konfrontiert. Ihm droht nun ein mehrmonatiges Fahrverbot. In diesem Streckenabschnitt auf der Landstraße 2251 zwischen Elpersheim und Markelsheim, kam es in der jüngsten Vergangenheit bereits zu mehreren schweren Verkehrsunfälle.

Külsheim: Mehrere Verkehrszeichen abmontiert und entwendet

Am vergangenen Wochenende wurden rund um Külsheim zahlreiche Verkehrszeichen von Unbekannten entwendet. Der oder die Täter montierten die Verkehrszeichen auf der Landesstraße 508 und auf der Kreisstraße 2829 zwischen Freitag dem 23. Februar und Samstag dem 24. Februar ab und stahlen diese. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Külsheim unter 09345 241 entgegen.

Tauberbischofsheim: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall

In der Nacht auf Freitag kam es bei Tauberbischofsheim zu einem Verkehrsunfall, der vermutlich aufgrund der alkoholischen Beeinflussung eines Autofahrers geschah. Gegen 1 Uhr befuhr ein 23-Jähriger in seinem BMW die Kreisstraße 2815. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und verunfallte. Am BMW entstanden Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro. Weil bei der Unfallaufnahme auffiel, dass der junge Autofahrer nach Alkohol roch, wurde mit ihm ein Test durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der 23-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell