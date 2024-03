Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.03.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

K2129/Langenbrettach - Lkw-Fahrer nach Verkehrsunfall gesucht - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend kam es nach einem Überholmanöver eines VW-Fahrers zwischen Bettach und Langenbeutingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei weiteren Fahrzeugen. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17.25 Uhr auf der Kreisstraße 2129 zwischen den beiden Orten. Laut Zeugenaussage fuhren mehrere Fahrzeuge, unter anderem ein Lkw, ein Bagger und zwei Pkw, in der Kolonne in Richtung Langenbeutingen. Ein VW-Fahrer setzte zum Überholen der Kolonne an und versuchte zunächst, sich als zweites Fahrzeug in die Kolonne einzureihen. Plötzlich setzte er seinen Überholvorgang jedoch fort und versuchte auch noch den LKW zu überholen. Als sich der 31-Jährige auf Höhe des Lkws befand, kam ihm ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes entgegen. Um dem Mercedes-Fahrer auszuweichen, versuchte der VW-Fahrer, zwischen dem Lkw und dem Mercedes mittig zu fahren. Ein Unfall konnte hierdurch jedoch nicht verhindert werden und es kam zur Kollision der drei Fahrzeuge. Der Mercedes wurde hierdurch nach rechts abgewiesen und kam von der Fahrbahn ab. Die bislang bekannten Schäden werden auf circa 25.000 Euro geschätzt. Da der Lkw-Fahrer vermutlich nichts von dem Unfall mitbekommen hat, setzte er seine Fahrt im Anschluss fort. Die Polizei Neckarsulm sucht nun diesen Lkw-Fahrer, da vermutlich auch an seinem Auflieger Schäden entstanden sein dürften. Des Weiteren werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegengenommen.

Heilbronn: Autofahrer erfasst Fußgänger und flüchtet - Zeugen gesucht

Nachdem am Donnerstagnachmittag ein 30-Jähriger in Heilbronn von einem BMW angefahren wurde und dessen Fahrer seine Fahrt im Anschluss unbeirrt fortsetzte, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 14 Uhr überquerte der Fußgänger einen Zebrastreifen in der Karlstraße und wurde hierbei vom Fahrzeug des bislang unbekanntem Pkw-Lenkers mit dem vorderen linken Kotflügel erfasst. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss, ohne nach dem leicht verletzten 30-Jährigen zu schauen, von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen BMW mit Heilbronner Kennung gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn zu wenden.

Nordheim: Unbekannte dringen in ehemalige Fabrik ein - Zeugen gesucht

Die Polizei Lauffen sucht Zeugen, nachdem sich Unbekannte zwischen Montag und Mittwochabend Zutritt zu einem ehemaligen Fabrikgebäude verschafften, welches sich in der Straße "Im Schelmental" in Nordheim befindet. Durch den oder die Täter wurden Fußbodenheizungsverteiler im Wert von knapp über 10.000 Euro entwendet. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen zu wenden.

Heilbronn: Haus nach Brand von Mülltonne evakuiert - Mehrere Verletzte

Nachdem am frühen Freitagmorgen eine Mülltonne in Heilbronn aus bislang unbekannter Ursache in Brand geriet, musste eine angrenzendes Mehrfamilenhaus durch die Feuerwehr und die Polizei evakuiert werden. Gegen 4.50 Uhr wurde der Brand in der Mönchseestraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen geriet eine Mülltonne, welche unter einem Holzverschlag stand, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der dadurch entstandene Rauch zog durch die offenen Fenster in das Innere eines angrenzenden Wohnhauses. Nach den ersten Untersuchungen der insgesamt 13 Bewohner wurden vier mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Nach jetzigem Stand wird davon ausgegangen, dass das Haus weiterhin bewohnbar ist. Da die Brandursache bislang unbekannt ist, kann auch vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

