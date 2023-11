Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231129 - 2145: Frankfurt: Europa Conference League Eintracht Frankfurt vs. PAOK Thessaloniki - Polizeipräsident Müller mit Appell

Frankfurt (ots)

(hol) Am Donnerstag, den 30.11.23, findet in Frankfurt das Gruppenspiel der Europa Conference League zwischen Eintracht Frankfurt und PAOK Thessaloniki statt. Stefan Müller appelliert an die Beteiligten.

Die Frankfurter Polizei hat den Einsatz anlässlich dieser Partie intensiv vorbereitet.

Polizeipräsident Stefan Müller appelliert: "Morgen muss der Sport im Vordergrund stehen. Jeder Beteiligte, ob wir als Polizei, Veranstalter oder Fans, muss sich nach den Ereignissen des letzten Samstags seiner besonderen Verantwortung für einen sicheren und friedlichen Europapokalabend bewusst sein. Wir werden unseren wichtigen Beitrag dazu leisten, indem wir den Einsatz rund um das Spiel souverän und mit der nötigen Gelassenheit angehen werden."

Deshalb wird die Polizei ein zurückhaltendes Einsatzkonzept verfolgen und dabei wie gewohnt auf intensive Kommunikation und Deeskalation setzen. Hinweise auf eine besondere Rivalität der beiden Fanlager oder geplante Störungen liegen aktuell nicht vor.

Die Frankfurter Polizei möchte dem Informationsinteresse der Medienschaffenden am Einsatztag wie gewohnt entsprechen und wird deshalb eine mobile Medienbetreuung gewährleisten sowie eine Pressestelle im Einsatzraum einrichten. Die genaue Örtlichkeit sowie Informationen zum Einsatzverlauf werden am Einsatztag über den bekannten X-Account (vormals Twitter) @Polizei_Ffm bekanntgegeben.

Darüber hinaus wird für die Dauer des Einsatzes eine Pressehotline geschaltet werden. Diese ist unter der Rufnummer 069 / 755 - 82 555 für Medienvertreter zu erreichen.

Im Innenstadtbereich kann es zeitweise zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs sowie des ÖPNV kommen. Die Polizei Frankfurt wird diese Einschränkungen so gering wie möglich halten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell