POL-F: 231129 - 2142 Frankfurt - Westend: Fahrraddieb gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Abend (28.11.2023) kam es im Reuterweg zu einem Diebstahl eines Kurierrades. Wenig später konnte der mutmaßliche Täter im Bereich der Konstablerwache gesichtet werden. Doch dieser ergriff die Flucht.

Ein 33-jähriger Fahrradkurier stellte gegen 18:30 Uhr sein E-Mountainbike vor einem Gebäude (An der Welle) in Höhe des Reuter Weg 16 ab. Während er Essen auflieferte, entwendete ein unbekannter Täter das Rad und flüchtete in unbekannte Richtung.

Im weiteren Verlauf des Abends entdeckte ein Kollege des 33-Jährigen das entwendete Rad in Höhe der Kurt-Schumacher-Straße 13. Bei diesem stand auch der mutmaßliche Dieb, welcher zu diesem Zeitpunkt augenscheinlich Crack konsumierte. Der Kollege verständigte den geschädigten Kurier und beide konfrontierten den Unbekannten mit dem Diebstahl. Der von ihnen ertappte Mann behauptete, das Rad kurz zuvor gekauft zu haben. Doch plötzlich trat er in die Pedale und flüchtete über einen Spielplatz in der Fahrgasse in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 175 cm groß, schlanke Statur, schwarze Haare, dünner Oberlippenbart, nordafrikanische Erscheinung; bekleidet mit einer schwarzen "North Face"-Mütze, einer hellbrauen Jacke, einer grünen Hose.

Der Unbekannte entkam mit einem E-Mountainbike der Marke "Shengmilo". An dem Rad befanden sich eine Gepäckträgertasche des Lieferanten "Wolt", zwei Akkus sowie vorne eine Akku-Lampe.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter und / oder dem entwendeten Rad werden gebeten, sich mit dem zuständigen 3. Revier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10300 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

