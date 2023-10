POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Schifferstadt (ots) - In der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag beschädigte ein unbekannter Täter ein in der Selligstraße geparktes Fahrzeug einer 30-jährigen aus Schifferstadt. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand wurde die Beifahrertür zerkratzt, so dass an dieser ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand. Zeugen, die von Samstagabend, circa 18:30 Uhr, bis Sonntagmittag, circa 13:00 Uhr, ...

