Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal

Rhein-Neckar-Kreis: Durch Reifenplatzer von der Fahrbahn abgekommen

Angelbachtal / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17:10 Uhr fuhr ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer die Bruchsaler Straße in Richtung Östringen entlang, als er auf Höhe der Einmündung Im Wackeldorn gegen den Bordstein fuhr und sein rechter Vorderreifen platze. Durch den geplatzten Reifen kollidierte das Fahrzeug mit einer an der Fahrbahn befindlichen Straßenlaterne, die hierdurch beschädigt wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Laterne und dem Fahrzeug entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell