POL-PDLU: Speyer - LKW schiebt geparkte PKW aufeinander

Speyer (ots) - Am Samstag, den 21.10.2023, gegen 17 Uhr kam es in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 31-jährigen PKW-Fahrerin und einem 35-jährigen Rennradfahrer. Der Rennradfahrer befuhr zusammen mit einem Unfallzeugen ordnungsgemäß den Radweg in der Franz-Kirrmeier-Straße in nördliche Richtung. Die PKW-Fahrerin kam aus dem Industriefhof und bog von dort nach links in die ...

