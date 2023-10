Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Eindringen in Tiefgarage, Diebstahl eines Pedelecs

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 21.10.2023, 16:30 Uhr, bis zum 22.10.2023, 09:20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einer Tiefgarage in der Petronia-Steiner-Straße und entwendeten dort ein Pedelec im Wert von ca. 1.700 Euro, indem sie das Schloss des an einen Betonpfeiler angeschlossenen Pedelecs durchtrennten. Außerdem richteten sie mit unbekannter Zielrichtung Schäden in Höhe von ca. 300 Euro am Gepäckträger eines daneben abgestellten Lastenfahrrads an und versuchten erfolglos, sich durch Manipulationen am Türschloss Zutritt zu einem an die Tiefgarage angrenzenden Fahrradraum zu verschaffen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro am Türschloss.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

