POL-PDLD: Alkoholisiert mit Kleinkraftrad unterwegs

Jockgrim (ots) - Am Samstagmittag befuhr ein Audi-Fahrer die Maximilianstraße in Jockgrim in Richtung Wörth. An der Einmündung zur Bahnhofstraße bog er nach links ab und kam alkoholbedingt nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei streifte er die Hauswand des dortigen Anwesens. Anschließend fuhr er mit Schwung weiter in die nächste Rechtskurve in die Ludwigstraße. Anschließend übersteuerte er seinen Pkw so weit ...

mehr