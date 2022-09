Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: versuchter Einbruch in eine Garage

Vettelschoß (ots)

In der Nacht vom 20.09.22, 22:00 Uhr und dem 21.09.22, 07:00 Uhr wurde in Vettelschoß, Kirchstr. durch unbekannte Täter versucht in eine Garage einzubrechen. An der Garage waren deutliche Hebelspuren zu erkennen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

