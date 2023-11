Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231129 - 2143 Frankfurt - Bundesautobahn 648

Westend: Polizei nimmt jungen Räuber fest

Frankfurt (ots)

(dr) Ein minderjähriger Räuber machte gestern Abend (28.11.2023) gleich zwei Mal Beute, zuerst im Bereich des Uni Campus, später an einer Tankstelle. Doch die Polizei nahm ihn fest.

Gegen 18:05 Uhr kam es in der Nähe des Theodor-W.-Adorno-Platzes im Bereich des Uni Campus zu einem Raubdelikt. Ein Jugendlicher näherte sich von hinten einer 21-Jährigen und versuchte sie von einem Fußweg abzudrängen. Anschließend riss er ihr zwei Goldketten vom Hals sowie einen goldenen Anhänger. Danach ergriff der Täter mit der Beute die Flucht. Eine Fahndung nach ihm verlief zunächst ohne Erfolg. Die Geschädigte trug Verletzungen im Bereich des Halses davon.

Um etwa 23:50 Uhr verschaffte sich nach derzeitigem Stand der gleiche Jugendliche gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum einer an der BAB 648 gelegenen Tankstelle. Mit einem Feuerlöscher in der Hand ging er schließlich auf einen hinter der Theke befindlichen Mitarbeiter zu, welcher daraufhin aus dem Gebäude flüchtete und mithilfe eines Kunden die Polizei informierte.

Der Eindringling bediente sich in der Folge an der Auslage sowie an der Kasse. Er entwendete mehrere hundert Euro, Zigaretten, ein Brotmesser sowie das Mobiltelefon des Mitarbeiters. Kurz nachdem er aus dem Tankstellengebäude floh konnte ihn jedoch eine alarmierte Polizeistreife festnehmen.

Neben der Beute aus der Tankstelle fanden die Beamten bei seiner Durchsuchung auch das Raubgut aus der vorherigen Tat auf.

Der jugendliche Täter, welcher über keinen festen Wohnsitz verfügt, kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums, mit dem Ziel ihn richterlich vorzuführen. Die Ermittlungen zu seinem bislang noch unbekannten Lebensalter dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell