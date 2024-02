Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.02.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Nachdem am Mittwoch in Heilbronn die Heckscheibe eines Pkw mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der 26-jährige Besitzer parkte den BMW gegen 12 Uhr in der Schmollerstraße. Als er gegen 16.10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er die Beschädigung fest. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum bislang unbekannten Täter oder der Täterin machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

