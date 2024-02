Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.02.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Höpfingen: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich der 37 Jahre alter Fahrer eines Kleinwagens am Mittwochnachmittag, kurz vor 17 Uhr, an der Einmündung Gneisenaustraße / B 27 in Höpfingen zu. Der Mann wollte nach links auf die Bundesstraße abbiegen und musste aufgrund des Verkehrs nochmals kurz abbremsen. Der dahinter fahrende 62-jährige Lenker eines Volkswagens erkannte dies wohl zu spät und fuhr auf den Opel auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, der Fahrer des Opels wurde leicht verletzt.

Aglasterhausen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte sind zwischen dem 19. und 28. Februar, 14.30 Uhr, in ein derzeit leerstehendes Wohnhaus in der Lessingstraße in Aglasterhausen eingebrochen. Entwendet wurde ersten Ermittlungen zufolge nichts, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich unter der Rufnummer 06262/9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen melden.

Haßmersheim: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Mehr als 1,4 Promille zeigte der Alkoholtest einer Streife des Polizeireviers Mosbach bei einer Kontrolle eines BMW-Fahrers in der Nacht auf Donnerstag, gegen 0.30 Uhr, in der Ehrenmalstraße in Haßmersheim an. Der 36-jährige Fahrer war zuvor auf der Landesstraße von Obrigheim kommend gefahren und bog beim Erkennen des Streifenwagens abrupt ab. Wenig später konnte er kontrolliert werden. Aufgrund des Testergebnisses musste der Mann seinen Wagen stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige sowie einem Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell