POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.03.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Kupferzell-Goggenbach: Brand im Keller

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr musste die Feuerwehr Kupferzell mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften zu einem Kellerbrand ausrücken. Der Brand ereignete sich in der Ortsstraße in Goggenbach. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der Brand von einem Behälter mit Anfeuerholz im Heizraum aus und sprang dann auf eine nebenstehende Holzgarderobe über. Durch die Flammen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

