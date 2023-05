Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen,LK MSE

PR Malchin (ots)

Am 17.05.2023 gegen 20:35 Uhr ereignete sich auf dem Verbindungsweg zwischen der L 202 (Jägerhof)und Duckow ein Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Ford Focus mit seinem 14-jährigen Bruder den Verbindungsweg aus Richtung Duckow kommend in Richtung L 202.Nach eigenen Angaben des Fahrzeugführers wurde die Scheibenwischanlage des PKW betätigt, weil die Frontscheibe verschmutzt war. Durch die eingeschränkte Sicht übersah er dann die Linkskurve und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam dann auf allen vier Rädern kurz neben der Ostpeene zum Stehen. Die beiden Insassen, die im Landkreis MSE wohnhaft sind, erlitten schwere Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung mittels Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der Unfallwagen war nicht mehr fahrbereit und wurde in eigener Zuständigkeit durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Verbindungsweg voll gesperrt.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

