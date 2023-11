Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231124-2-pdnms Zeugenaufruf nach Unfallflucht, Hohn

Hohn/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Hohn/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 17.11.2023 um 18.40 Uhr ging eine 19-jährige in Begleitung ihrer Schwester auf dem Geh- und Radweg der Hauptstraße (B 202) in Hohn in Richtung Fockbek. Aus der Bahnhofstraße näherte sich ein silberfarbener Opel Corsa. Dieser hielt auch kurz an der Einmündung, fuhr dann aber unvermittelt wieder an und übersah dabei die beiden Fußgängerinnen. Während die Schwester unverletzt blieb, touchierte der PKW die 19 Jahre alte Frau leicht. Sie klagte später über Schmerzen in ihrem linken Knie. Die Polizei Fockbek bittet um Zeugenhinwiese, die zur Aufklärung der Straftat dienen, unter der Tel. 04331/208450.

