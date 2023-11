Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231124-1-pdnms Vollsperrung der L 298 Höhe AS Blumenthal nach Verkehrsunfall

Blumenthal ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am heutigen Morgen gegen 07.25 Uhr kam es am Autobahnzubringer in Blumenthal auf der L 298 zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW und einem LKW, aufgrund verlorener Betriebsstoffe musste der Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden.

Ein PKW Fahrer befuhr die L 298 aus Richtung Nortorf kommend und wollte nach links auf die Autobahn abbiegen. Von vorne kam ein weiterer PKW und es kam im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß. Ein LKW, der gerade von der Autobahn abfuhr, wurde von beiden schleudernden Fahrzeuge ebenfalls getroffen.

Die beiden Fahrer der beiden PKW kamen leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser, der LKW Fahrer blieb unverletzt.

Derzeit ist die L 298 im Bereich der Unfallstelle immer noch voll gesperrt da die Fahrbahn dort gereinigt werden muss. Ein Auffahren auf die Autobahn im Bereich Blumenthal ist derzeit nicht möglich.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell