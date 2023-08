Polizei Mettmann

POL-ME: Erfolgreicher "ZooM"-Einsatz in Ratingen: Spielautomaten sichergestellt - Ratingen - 2308085

Mettmann (ots)

In Ratingen hat die Polizei im Rahmen ihres Behördenschwerpunktes "Projekt ZooM" am späten Mittwochabend (23. August 2023) gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Ratingen, dem Kreisordnungsamt sowie dem Ausländeramt des Kreises Mettmann einen Kontrolleinsatz durchgeführt. Hierbei wurden mehrere Lokalitäten und 17 Personen überprüft.

Hierbei machten die Ordnungsbehörden die folgenden Feststellungen:

In einem Kiosk an der Düsseldorfer Straße stießen die Behörden auf einen nicht zugelassenen Wett-Automaten und Kartons mit so genanntem "Snus". Hierbei handelt es sich um ein oral einzunehmendes Tabak-Produkt, dessen Verkauf nach §11 des Tabakerzeugnisgesetzes in Deutschland verboten ist. Das Strafmaß für den Verkauf von Snus wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet. Zudem ist der Verkauf von Snus auch in der gesamten Europäischen Union, mit Ausnahme von Schweden, verboten. Ferner stellten die Einsatzkräfte des Ordnungsamts in dem Kiosk 480 Getränkedosen ohne Pfand sicher. Außerdem stellte die Polizei fest, dass der öffentliche Raum vor dem Kiosk mittels einer Video-Anlage überwacht worden war, deren Bilder live in einem Raum im Keller übertragen wurden. Gegen den Betreiber des Kiosks wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt.

Ebenfalls einen nicht zugelassenen Spielautomaten stellten die Behörden in einer Kneipe an der Erfurter Straße sicher. Ferner wurden hier ebenfalls Getränkedosen ohne Pfand sichergestellt - insgesamt 360 an der Zahl. Außerdem ergab die Kontrolle, dass in dem Nebenraum der Kneipe ein nicht genehmigtes, voll eingerichtetes Nagelstudio betrieben wurde.

Bei einer weiteren Kontrolle in einer Shisha-Bar an der Straße "Am Alten Steinhaus" stellte das Ordnungsamt einen nicht ordnungsgemäß zugelassen Spielautomaten sicher. Ferner stellte die Polizei in der Shisha-Bar eine PTB-Schusswaffe samt Munition sicher. Auch hierzu wurden gegen den Betreiber entsprechende Verfahren eingeleitet.

In einer Pizzeria bzw. einem Café an der Dieselstraße sowie in einer Shisha-Bar am "Steinhausgäßchen" hingegen machten die Behörden keinerlei nennenswerten Feststellungen. Die im Objekt anwesenden Mitarbeiter verhielten sich kooperativ - es konnte aus polizeilicher Sicht kein Fehlverhalten festgestellt werden.

Flankiert wurden die Maßnahmen durch Verkehrskontrollen der Polizei: Hierbei war den Beamten des Verkehrsdienstes um kurz vor 21 Uhr an einer Tankstelle an der Düsseldorfer Straße ein Ford Mustang aufgrund seiner enormen Lautstärke aufgefallen. Das Fahrzeug, dass von einem 20-Jährigen gefahren wurde, wurde daraufhin vorübergehend sichergestellt und am Donnerstag (24. August 2023) dem TÜV vorgeführt. Bei der Messung der Lautstärke wurde ein Wert von 102 Dezibel festgestellt.

Abzüglich der Toleranz blieb damit eine vorwerfbare Lautstärke-Überschreitung von sieben Dezibel, was entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen für ihn und die Halterin nach sich zog. Zudem ist die Betriebserlaubnis für den 2014er-Mustang erloschen, weshalb das Fahrzeug nach Wiederherausgabe an die Halterin zunächst nicht im Straßenverkehr bewegt werden darf.

Was bedeutet das "Zoom-Projekt"?

Die Abkürzung ZooM steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von ZooM nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des ZooM-Projekts.

