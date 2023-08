Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist belästigt Kinder - Velbert - 2308083

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Mittwoch, 23. August 2023, in Velbert vor zwei Kindern in Scham verletzender Weise gezeigt. Die beiden 13 und 12 Jahre alten Mädchen informierten umgehend die Polizei.

Das war geschehen:

Gegen 19:30 Uhr waren die beiden Mädchen aus Velbert auf einem Spielplatz an der Von-Humboldt-Straße. Hierbei wurden sie nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen von einem Mann beobachtet, der zudem auch - versteckt hinter einem Baum - sexuelle Handlungen an sich durchführte. Die beiden Kinder handelten genau richtig und informierten umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider ohne Erfolg.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ungefähr 170 bis 180 cm groß - ungefähr 40 bis 50 Jahre alt - schlanke Statur - graue Haare - trug ein graues T-Shirt, eine dunkle, kurze Hose und ein schwarzes Basecap mit einem Muster

Die Polizei in Velbert bittet um Hinweise:

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Die Wache in Velbert ist jederzeit unter der Nummer 02051 946-6110 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell