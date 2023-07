Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Erfolgreicher Schlag gegen international agierende Schleuserbande in Deutschland und Österreich

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Passau, Landau Pfalz, Wien (ots)

Die Bundespolizei Passau und die Staatsanwaltschaft Passau gingen am heutigen Donnerstag (27. Juli), im Rahmen einer international angelegten Einsatzmaßnahme, erfolgreich gegen eine europaweit agierende Schleusergruppierung vor. Insgesamt wurden vier Wohnungen in Landau in der Pfalz und in Wien durchsucht. Hierbei konnten zwei Schleuser, die als Organisatoren der Taten fungierten, festgenommen werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen türkischen Mann im Alter von 30 Jahren und um eine 37-jährige türkische Staatsangehörige.

Dem Zugriff vorangegangen waren mehrmonatige Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Passau. Bereits im Mai 2022 konnten erste Hinweise auf die Gruppierung erlangt werden. Im Laufe der folgenden Monate gelang es den Ermittlern der Gruppierung die Beteiligung an zwanzig Einschleusungen von ca. 100 Migranten nachzuweisen. Bei neun der festgenommenen Schleuser ordneten die zuständigen Ermittlungsrichter in Passau, Landshut und Traunstein Untersuchungshaft an. Die Einschleusungen erfolgten teilweise unter lebensgefährdenden Bedingungen, da die Geschleusten auf Ladeflächen oder im Kofferraum der Fahrzeuge transportiert wurden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand erwirtschaftete die Bande hierbei über 250.000.- EUR.

Aufgrund der vorliegenden Beweislage erwirkte die Staatsanwaltschaft Passau beim zuständigen Amtsgericht Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse gegen die dringend tatverdächtigen Organisatoren. Wie professionell die Gruppierung hierbei vorging, zeigt die Vermarktung von geglückten Schleusungen in den Sozialen Medien. Vorrangig auf TikTok wurde aktiv Werbung für das Geschäftsmodell der nun festgenommenen türkischen Staatsangehörigen betrieben.

Neben den Festnahmen wurden umfangreiche Beweismittel sowie Geld und Schmuck im Wert von über 15.0000.- EUR gesichert. Des Weiteren wurde eine Schreckschusspistole festgestellt. Beim Zugriff in Wien konnten in einer Bunkerwohnung weitere 16 syrische und türkische Staatsangehörige, die auf die Weiterschleusung nach Deutschland warteten, in Gewahrsam genommen werden. Insgesamt waren bei den Exekutivmaßnahmen in Deutschland 50 Polizeikräfte der Bundespolizei Passau, Frankfurt am Main und Bad Bergzabern eingesetzt. Der Einsatz in Wien wurde unter Einbindung des Bundeskriminalamt Wien durch das Landeskriminalamt Wien EB 10 koordiniert und unter Einbindung weiterer Spezialeinheiten durchgeführt. Dieser erfolgreiche Schlag gegen die organisierte Kriminalität ist der sehr guten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Justiz- und Ermittlungsbehörden zu verdanken.

Bildbeschreibung:

Bild 1: Spezialkräfte der österreichischen Polizei unterstützten den Einsatz in Wien Bild 2: Festnahme des Beschuldigten Landau in der Pfalz Bild 3: Bunkerwohnung Wien

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell