POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.03.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Pfanne auf Herd vergessen - Drei Verletzte

Nach einem Brand am Sonntagmittag in Heilbronn-Böckingen, mussten drei Personen ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 12.30 Uhr vergaß ein Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigsberger Straße vermutlich eine Pfanne auf dem Herd, weshalb das Öl in der Pfanne zu brennen begann. Die Flammen konnten zügig durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Trotzdem wurden drei der fünf Bewohner leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Nach der Löschung des Brandes und Lüftung der Räumlichkeiten konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Heilbronn: Polizei stellt nach Kontrollen zwei PKW sicher

Am vergangenen Wochenende führten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Heilbronn und der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg mehrere Kontrollen im Stadtgebiet Heilbronn mit der Zielrichtung "Poser und Raser" durch. Hierbei ahndeten sie diverse Ordnungswidrigkeiten und stellten zwei Fahrzeuge sicher. Bei den sichergestellten Pkws handelt es sich um den Golf GTI eines 27-Jährigen und den Mercedes S500 eines 19-Jährigen. Beide Fahrzeuge werden nun einem Gutachter beim TÜV vorgestellt um möglicherweise verbotene technische Veränderungen nachzuweisen . Außerdem nahmen drei Verkehrsteilnehmer unter Betäubungsmitteleinfluss am Straßenverkehr teil und müssen nun mit Anzeigen rechnen. Das Polizeipräsidium Heilbronn wird auch in Zukunft den Kontrolldruck im Phänomenbereich der Poser und Raser hochhalten

Heilbronn: Zweiradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagnachmittag in Heilbronn. Gegen 14.15 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem Ford auf der Kolpingstraße unterwegs und wollte nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich einen entgegenkommenden 34-Jährigen auf seiner Yamaha. Der Zweiradfahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Ford. Nach dem Zusammenstoß stürzte der Mann von seinem Leichtkraftrad und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Zweirad entstand Totalschaden, weshalb es abgeschleppt werden musste.

Güglingen: Glasfaserkabel durchtrennt - Zeugen gesucht

Bewohner des Stadtgebiets Güglingen und der Gemeinde Pfaffenhofen müssen wohl noch mehrere Tage ohne Internet auskommen. Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr zerschnitt eine bisher unbekannte Person am Verteilergebäude in der Heilbronner Straße alle freiliegenden Glasfaserkabel. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07135 6507 an den Polizeiposten Güglingen.

Oedheim: Baucontainer aufgebrochen - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende mehrere Baucontainer in Oedheim auf und entwendeten Baugeräte. Zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr, und Samstagmittag, 12 Uhr, machten sich die Täter an den Containern im neuen Baugebiet entlang der Landesstraße 1088 zu schaffen und entkamen anschließend unerkannt mit den hochwertigen Baumaschinen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Unbekannte verschafften sich am Freitagnachmittag unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn. Zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre ins Innere der Erdgeschosswohnung in der Rosengartstraße. Anschließend wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und dann das Gebäude wieder verlassen. Ob etwas gestohlen wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn zu wenden.

Neckarsulm: Einbrecher stehlen Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte verschafften sich am Freitagabend unberechtigt Zutritt zu einem Reihenhaus in Neckarsulm. Zwischen 19.15 Uhr und 21.30 Uhr hebelten der oder die Täter die Terrassentüre des Gebäudes im Öhringer Weg auf und gelangten so ins Innere. Hier wurden im Anschluss alle Räumlichkeiten durchsucht und ein dreistelliger Eurobetrag Bargeld entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

