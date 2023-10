Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ungewöhnlicher Diebstahl

Celle (ots)

Celle - In der Nacht vom 11.10.23 auf den 12.10.23 ist es zu einem ungewöhnlichem Diebstahl bei einem Einkaufsmarkt in der Trüllerstraße gekommen. Ein metallener, rollbarer, Warencontainer wurde zunächst angeliefert. Eben dieser ist dann entwendet und an einen abgelegeneren Ort geschoben worden. Hier wurde der Warencontainer geöffnet und der Inhalt entwendet. Es ist zu einem niedrigen fünfstelligen Schaden gekommen. Wer Hinweise zu diesem Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Celle unter 05141/2770 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell