Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Aufgefundene Kindersitze und Kinderbekleidung

Celle (ots)

Celle/Lachtehausen - Am vergangenen Sonntag (15.10.23) ist auf der Zuwegung zu einer Baustelle, an der Wittinger Straße, Kinderbekleidung aufgefunden worden. Augenscheinlich handelt es sich hierbei um Mädchenoberbekleidung und weitere Kleidungsstücke. Weiterhin sind am selben Ort ein Maxi-Cosi und ein Kindersitz aufgefunden worden. Hinweise auf eine Straftat haben sich bislang nicht ergeben. Die Polizei Celle sucht mögliche Zeugen, die Hinweise zu den aufgefundenen Gegenständen machen können. Diese Zeugen wenden sich an die Polizei Celle unter 05141/2770

