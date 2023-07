Uslar (ots) - USLAR (ke) Bundesstraße 241, 30.07.2023, 14:20 Uhr Eine 21-jährige Motorrad-Fahrerin aus Bevern befuhr mit ihrem Fahrzeug die Bundesstraße aus Sohlingen kommend in Richtung Kammerborn. In einer Rechtskurve kam sie, auf regennasser Fahrbahn, zu Fall. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Höxter gebracht. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 1.300 EUR Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle ...

