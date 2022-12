LPI-G: Ermittlungen eingeleitet

Altenburg (ots) - Altenburg: Weil sie sich Zugang zu einer Wohnung in der Rosa-Luxemburg-Straße verschaffen wollte, löste gestern Abend (28.12.2022 gegen 21:45 Uhr) eine 41-jährige Frau einen Polizeieinsatz aus. Ihr Vorhaben in die Wohnung einer ihr bekannten Person zu gelangen, scheiterte. Allerdings beschädigte die Frau zwei Fensterscheiben im Treppenhaus, so dass letztlich entsprechende Ermittlungen gegen sie eingeleitet wurden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

