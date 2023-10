Polizeiinspektion Celle

POL-CE: LKW kommt von der Fahrbahn ab

Celle (ots)

Weyhausen/Unterlüß - Am heutigen (18.10.23) frühen Morgen, um 6 Uhr, kommt es zu einem folgeschweren Verkehrsereignis. Ein LKW fährt auf der L280 von Unterlüß in Richtung Weyhausen. In einer Rechtskurve wird der Fahrer durch einen entgegenkommenden LKW geblendet und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Da der mit 25to Rote Beete beladene LKW drohte umzustürzen, ist die L280 zwischen Weyhausen und Unterlüß vollgesperrt worden. Um 10:35 Uhr konnte der LKW geborgen werden. Durch die Bergung ist jedoch der Seitenraum und die Fahrbahn derart stark verdreckt, dass die Sperrung aufrechtgehalten wird und voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden andauern wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell