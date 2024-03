Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.03.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht Im Öhringer Zeilbaumweg wurde am Wochenende ein Zigarettenautomat von Unbekannten gesprengt, nun sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Zeuge entdeckte gegen 3.45 Uhr am Sonntagmorgen den gewaltsam geöffneten Zigarettenautomaten. Durch die Wucht der Explosion wurden Teile des Geräts bis zu 40 Meter weggeschleudert. Vermutlich entwendeten die Täter Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Auch über den Sachschaden können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter, oder auch den Tatzeitpunkt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Bretzfeld: Motorradfahrer bei Unfall verletzt Am Samstagnachmittag kollidierte bei Bretzfeld ein Motorrad mit einem Jeep. Der Lenker des Autos war um kurz vor 16 Uhr auf der Landesstraße 1090 von Unterheimbach in Richtung Adolzfurt unterwegs, als er am Abzweig nach Hahnenbusch links abbiegen wollte. Da Gegenverkehr kam, musste er seinen Wagen abbremsen. Dies bemerkte der dahinter folgende Motorradfahrer wohl zu spät. Beim Bremsvorgang verlor der 30-Jährige die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Das Motorrad schleuderte gegen das Heck des Pkws, der Motorradfahrer rutschte am Auto vorbei in eine Wiese. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf rund 5.000 Euro. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

A6/ Waldenburg: Geschädigte nach Reifenplatzer gesucht Nachdem am Samstagabend auf der Autobahn 6 bei Waldenburg der Reifen eines Lkws platzte, sucht die Polizei nach möglichen Geschädigten und Zeugen. Der Fahrer des Lasters war gegen 19 Uhr auf der Autobahn in Richtung Nürnberg unterwegs, als der Reifen aus unbekannter Ursache barst. Anstatt den Unfall und die dabei auf der Fahrbahn zurückgebliebenen Teile zu melden, fuhr der 49-Jährige zunächst weiter. Da die großen Reifenteile noch mindestens eine Stunde auf der Autobahn lagen und einige davon offensichtlich auch von anderen Fahrzeugen überfahren wurden, sucht die Polizei nach Verkehrsteilnehmern, deren Fahrzeuge dadurch beschädigt wurden. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

