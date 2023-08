Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Roller aufgebrochen und beschädigt

Linz am Rhein (ots)

In der Zeit vom 24.08.23 14:00 Uhr bis 26.08.23 07:30 Uhr stellte eine Geschädigte aus Linz am Rhein ein Kleinkraftrad in einer Parkbucht am Bahnhof in Linz ab. Durch einen Zeugen wurde heute Morgen gemeldet, dass an dem Kleinkraftrad das Helmfach offen stehen würde. Eine Überprüfung durch Beamte der Polizei Linz am Rhein ergab, dass das Helmfach aufgebrochen und die Tachoscheibe durch unbekannte Täter beschädigt wurde. Entwendet wurden die Fahrzeugpapiere und ein Helm. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen.

