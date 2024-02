Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Zwei Meldungen // Diebstahl aus Umkleidekabine

Diebstahl aus Pkw

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 15.02.2024, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr, begab sich ein Unbekannter in Höllstein in die Wiesentalhalle und entwendete aus einer Jacke, welche in einer Umkleidekabine hing, ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse. In der Geldbörse befanden sich Bargeld, Bankkarten sowie Identitätsdokumente.

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 15.02.2024, 23.30 Uhr bis Freitag, 16.02.2024, 09.00 Uhr, wurden aus einem unverschlossenen Pkw ein Personalausweis und aus dem Kofferraum des Pkw mehrere Chipstüten entwendet. Der Pkw stand in der Albert-Schweitzer-Straße.

